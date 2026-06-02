Wiceminister edukacji: w szkole uczeń ma budować relacje, a nie siedzieć na telefonie

Do polskich szkół ma wejść zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Jak zakaz będzie wyglądał w praktyce?

Edycja tekstu: Michał Król

O szczegółach zmian mówiła w czasie spotkania z nauczycielami w Kołobrzegu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. W przypadku szkół podstawowych zakaz obejmie cały czas, jaki uczeń spędzi w szkolnych murach.- W szkole podstawowej chcemy, żeby budowali uczniowie relacje, chcemy, by na przerwach rozmawiali ze sobą, a nie siedzieli w komórkach. Chcemy, żeby na lekcjach ten telefon nie rozpraszał uczniów - mówi wiceminister edukacji.W szkołach średnich, gdzie uczą się także osoby pełnoletnie, regulacją przepisów mają zająć się same szkoły.- Upowszechniamy coś, co w niektórych szkołach już działało i działało dobrze. Ale czasami nauczyciele wskazywali nam, że im brakuje tego uregulowania na poziomie ustawy, żeby mieć ten zdecydowany głos w stosunku do rodziców - mówi Katarzyna LubnauerProjekt ustawy ma teraz trafić do Sejmu, a według planów w życie wejdzie 1 września, z początkiem nowego roku szkolnego.