Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Wiceminister edukacji: w szkole uczeń ma budować relacje, a nie siedzieć na telefonie

Region Przemysław Polanin

Katarzyna Lubnauer. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Katarzyna Lubnauer. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Do polskich szkół ma wejść zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Jak zakaz będzie wyglądał w praktyce?
Od września wchodzi zakaz używania smartfonów przez uczniów podstawówek

Od września wchodzi zakaz używania smartfonów przez uczniów podstawówek

O szczegółach zmian mówiła w czasie spotkania z nauczycielami w Kołobrzegu wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. W przypadku szkół podstawowych zakaz obejmie cały czas, jaki uczeń spędzi w szkolnych murach.

- W szkole podstawowej chcemy, żeby budowali uczniowie relacje, chcemy, by na przerwach rozmawiali ze sobą, a nie siedzieli w komórkach. Chcemy, żeby na lekcjach ten telefon nie rozpraszał uczniów - mówi wiceminister edukacji.

W szkołach średnich, gdzie uczą się także osoby pełnoletnie, regulacją przepisów mają zająć się same szkoły.

- Upowszechniamy coś, co w niektórych szkołach już działało i działało dobrze. Ale czasami nauczyciele wskazywali nam, że im brakuje tego uregulowania na poziomie ustawy, żeby mieć ten zdecydowany głos w stosunku do rodziców - mówi Katarzyna Lubnauer

Projekt ustawy ma teraz trafić do Sejmu, a według planów w życie wejdzie 1 września, z początkiem nowego roku szkolnego.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:30 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 4407 razy)
  2. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od dzisiaj oglądane 4054 razy)
  3. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3338 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2954 razy)
  5. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od wczoraj oglądane 2417 razy)

radioszczecin.tv

Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Orszak Króla Maciusia opanował ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska

Najnowsze podcasty