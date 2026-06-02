Powstało Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Wsparcie przedszkoli, szkół i nauczycieli ze Szczecina i powiatu pyrzyckiego. Poza tym szkolenia, konferencje i doposażenie placówek w sprzęt, a także pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Tym będzie się zajmować pierwsze publiczne Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. Rozpoczęło działanie przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie.
Centrum będzie też współpracowało z rodzicami i instytucjami wspierającymi. Ma działać co najmniej do końca przyszłego roku szkolnego.
