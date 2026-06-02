Groził i chciał zmylić policjantów

Groził nożem, przebrał się i próbował zmylić policjantów, ale długo nie nacieszył się wolnością. 26-latek ze Świnoujścia został zatrzymany kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu.
Kryminalni, analizując monitoring i możliwe trasy ucieczki, namierzyli podejrzanego na jednej z ulic miasta. Mężczyzna zdążył zmienić ubranie, jednak nie uniknął zatrzymania. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy nim nóż.
26-latek usłyszał zarzuty, a decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
