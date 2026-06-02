Remont nie spowoduje zamknięcia przejazdu pod wiaduktem

Przejazd pod wiaduktem na ul. Warcisława w Szczecinie pozostanie otwarty. 13 czerwca rusza kolejny etap remontu kolejowego obiektu, ale kierowcy nie będą musieli mierzyć się z całkowitym zamknięciem drogi.
Zamiast tego, do końca sierpnia będzie obowiązywać ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną. Jak zapowiadają władze miasta, światła zostaną ustawione tak, by rano ułatwić dojazd do centrum, a po południu sprawniejszy powrót w stronę Warszewa i Niebuszewa. Remont ma obejmować naprawę i wzmocnienie konstrukcji wiaduktu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
