Jeden z najważniejszych skwerów w Kołobrzegu zmieni oblicze

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

„Zielone Tarasy Kultury” – takie hasło przyświeca metamorfozie Skweru Pionierów w nadmorskim Kołobrzegu. Miejscowi urzędnicy właśni ogłosili przetarg na to zadanie.

Chodzi o teren zielony w centrum miasta. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu zapowiada wielkie zmiany w tym miejscu.



- To jeden z najważniejszych skwerów i najbardziej rozpoznawalnych skwerów w naszym mieście. Ten skwer zmieni oblicze, będzie wyglądał zupełnie inaczej - mówi Kujaczyński.



Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie, przetarg opóźnił się o dwa miesiące. Urzędnicy czekają na oferty do połowy czerwca, a roboty mogą ruszyć w lipcu. Oznacza to, że w wakacje skwer będzie częściowo niedostępny. Dzięki inwestycji, zyska natomiast nowe nasadzenia zieleni, miejsca do rekreacji czy scenę plenerową. Pojawi się także ogród deszczowy, a modernizacji doczeka się charakterystyczna fontanna nazywana „Szczękami Naczelnika”.



Inwestycja ma być gotowa do końca maja przyszłego roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski