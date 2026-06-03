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Jeden z najważniejszych skwerów w Kołobrzegu zmieni oblicze

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
„Zielone Tarasy Kultury” – takie hasło przyświeca metamorfozie Skweru Pionierów w nadmorskim Kołobrzegu. Miejscowi urzędnicy właśni ogłosili przetarg na to zadanie.
Chodzi o teren zielony w centrum miasta. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu zapowiada wielkie zmiany w tym miejscu.

- To jeden z najważniejszych skwerów i najbardziej rozpoznawalnych skwerów w naszym mieście. Ten skwer zmieni oblicze, będzie wyglądał zupełnie inaczej - mówi Kujaczyński.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie, przetarg opóźnił się o dwa miesiące. Urzędnicy czekają na oferty do połowy czerwca, a roboty mogą ruszyć w lipcu. Oznacza to, że w wakacje skwer będzie częściowo niedostępny. Dzięki inwestycji, zyska natomiast nowe nasadzenia zieleni, miejsca do rekreacji czy scenę plenerową. Pojawi się także ogród deszczowy, a modernizacji doczeka się charakterystyczna fontanna nazywana „Szczękami Naczelnika”.

Inwestycja ma być gotowa do końca maja przyszłego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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