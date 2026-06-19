"Król Tanga", czyli opowieść o powojennym Szczecinie

To powieść głęboko osadzona w realiach powojennego Szczecina - "Król Tanga" Sylwii Trojanowskiej opowiada o losach Tadeusza Millera - piosenkarza, który występował właśnie w Szczecinie w latach 40.; także w Radiu Szczecin.

- Oni przyjechali i widzieli gruzy, widzieli ruiny, widzieli strach w oczach ludzi... To jest obraz Szczecina, Szczecina z tamtych lat, z radościami mieszkańców i z przerażeniem w oczach - powiedziała.





W Polsce wciąż jest mała wiedza o Szczecinie - mówi pisarka Sylwia Trojanowska. Jak zaznaczyła, doszła do takiego wniosku po swoich licznych spotkaniach w całym kraju. Mieszkańcy Polski wiedzą, że Szczecin nie leży tuż nad morzem, ale w jego pobliżu - mówiła pisarka.



- Byłam w Łodzi na spotkaniu autorskim i po nim podeszła do mnie czytelniczka i mówi: wie pani co, ja przeczytałam tę trylogię, ale ja nie wiedziałam, że Szczecin był niemiecki - mówi Trojanowska.



Ale chyba najbardziej zaskakujące bywa to, że Polacy myślą, że nasze miasto jest małe.



- O historii Szczecina ludzie wiedzą niewiele, ale też o współczesnym Szczecinie wiedzą niewiele. Kiedy pytam czytelników, w tym roku pytałam w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, ilu mieszkańców ma Szczecin, to najczęściej mówią 150 tysięcy - mówi pisarka.



Trojanowska deklaruje, że będzie szerzyć wiedzę o Szczecinie na spotkaniach autorskich.



"Króla Tanga" będzie można również wysłuchać na naszej antenie. Od poniedziałku, codziennie po godz. 11, będziemy emitować powieść w odcinkach.





Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku , powtórka na antenie o północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w poniedziałek o godz. 8.30 przyjęła ginekolożka, Maria Kubisa.

Edycja tekstu: Jacek Rujna, Michał Król

To jednak również opowieść o mieście widzianym oczami głównego bohatera i jego żony.