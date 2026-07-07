Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Wodne rozlewisko na remontowanej Trasie Zamkowej niepokoi kierowców

Region Tomasz Domański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie wyobrażam sobie, że będziemy mieli piękną, wyremontowaną Trasę Zamkową, która po każdym deszczu będzie pełna dużych, niebezpiecznych kałuż - powiedział nam w nagraniu na "Czujny telefon 510 777 222" słuchacz Michał.
Według kierowcy ogromne rozlewisko, które tworzy się przy obfitych opadach już na obecnym etapie inwestycji, jest nie do przyjęcia.

- Po ostatnich deszczach okazuje się, że zbiera się woda na wyjeździe z Trasy Zamkowej. Chciałem się dowiedzieć, czy wykonawca uwzględnił to, by zastosować tam jakiś drenaż - pyta nasz słuchacz.

"W ramach remontu obiektu wykonywane jest odwodnienie. W miejscu, o którym mowa są osadzone wpusty. Jednak z uwagi na to, że nie ma jeszcze warstwy ścieralnej asfaltu, są one bez rusztów" - odpisał nam rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji.

Piotr Zieliński dodał, że "osadzony w konstrukcji obiektu jest dół wpustu. Ruszty zamontowane będą na etapie wykonywania warstwy ścieralnej i wtedy będą widoczne. Nie można było teraz zamontować rusztów, ponieważ znajdowałaby się wyżej (ponad jezdnią) i mogłoby dochodzić do uszkodzenia pojazdów oraz samych wpustów", zaznaczył w rozmowie z nami przedstawiciel szczecińskiego magistratu.

Edycja tekstu: Michał Król
Według kierowcy ogromne rozlewisko, które tworzy się przy obfitych opadach już na obecnym etapie inwestycji, jest nie do przyjęcia.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od 04 lipca oglądane 5478 razy)
  2. Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał
    (od 02 lipca oglądane 5462 razy)
  3. Nowa (czworonożna) pracownica ośrodka dla dzieci w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 01 lipca oglądane 5372 razy)
  4. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od 03 lipca oglądane 3504 razy)
  5. Nocny pożar w gminie Kobylanka
    (od 04 lipca oglądane 3225 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Przed wyjazdem pamiętaj by pupilowi wyrobić medyczny paszport [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stowarzyszenie KociArka zmaga się z kocią górką i apeluje o pilne adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Porządki na Syrenich Stawach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nieumyte owoce leśne mogą być źródłem zakażeń [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Relaksujemy się dźwiękiem, swoim głosem i drugą osobą" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urodziny na Różance. Kolejka po tort [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty