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Pracowity dzień strażaków w regionie

Region Tomasz Domański

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Silny wiatr daje się we znaki zachodniopomorskim strażakom. Od godziny 8 do 20 odnotowali 43 zdarzenia.
Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Dodatkowo dwukrotnie interweniowali w związku z lokalnymi podtopieniami.

Na chwilę obecną nie odnotowano poważniejszych zdarzeń skutkujących znacznymi uszkodzeniami mienia, budynków czy infrastruktury.

Najczęściej ratownicy wyjeżdżali do zdarzeń w Goleniowie i okolicach, w Koszalinie i Kamieniu Pomorskim.

Do godziny 5 nad ranem utrzymane będą alerty pogodowe dla północnych powiatów naszego regionu.

W części zachodniej i środkowej wybrzeża porywy mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h, w części wschodniej nawet do 115.

W okolicach Koszalina i Sławna podmuchy mają zanikać około godziny 7.

Edycja tekstu: Michał Król

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