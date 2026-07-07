Pracowity dzień strażaków w regionie

Silny wiatr daje się we znaki zachodniopomorskim strażakom. Od godziny 8 do 20 odnotowali 43 zdarzenia.
Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Dodatkowo dwukrotnie interweniowali w związku z lokalnymi podtopieniami.
Na chwilę obecną nie odnotowano poważniejszych zdarzeń skutkujących znacznymi uszkodzeniami mienia, budynków czy infrastruktury.
Na chwilę obecną nie odnotowano poważniejszych zdarzeń skutkujących znacznymi uszkodzeniami mienia, budynków czy infrastruktury.
Najczęściej ratownicy wyjeżdżali do zdarzeń w Goleniowie i okolicach, w Koszalinie i Kamieniu Pomorskim.
Do godziny 5 nad ranem utrzymane będą alerty pogodowe dla północnych powiatów naszego regionu.
W części zachodniej i środkowej wybrzeża porywy mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h, w części wschodniej nawet do 115.
W okolicach Koszalina i Sławna podmuchy mają zanikać około godziny 7.
W części zachodniej i środkowej wybrzeża porywy mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h, w części wschodniej nawet do 115.
W okolicach Koszalina i Sławna podmuchy mają zanikać około godziny 7.
Edycja tekstu: Michał Król