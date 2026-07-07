Pracowity dzień strażaków w regionie

Silny wiatr daje się we znaki zachodniopomorskim strażakom. Od godziny 8 do 20 odnotowali 43 zdarzenia.

Najczęściej ratownicy wyjeżdżali do zdarzeń w Goleniowie i okolicach, w Koszalinie i Kamieniu Pomorskim.





Do godziny 5 nad ranem utrzymane będą alerty pogodowe dla północnych powiatów naszego regionu.



W części zachodniej i środkowej wybrzeża porywy mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h, w części wschodniej nawet do 115.



W okolicach Koszalina i Sławna podmuchy mają zanikać około godziny 7.

Edycja tekstu: Michał Król

Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Dodatkowo dwukrotnie interweniowali w związku z lokalnymi podtopieniami.Na chwilę obecną nie odnotowano poważniejszych zdarzeń skutkujących znacznymi uszkodzeniami mienia, budynków czy infrastruktury.