Wiceprezes PSL: z szacunku do mięsa powinniśmy edukować młodych ludzi

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakaz udziału dzieci w polowaniach "nie służy ich dobru psychicznemu" i jest to "zbyt daleko idąca ingerencja państwa w prawo rodziców do wychowania" i "z szacunku do mięsa" powinniśmy edukować młodych ludzi - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska.

Wniosek zaskarżający nowelizację prawa łowieckiego wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego w maju ubiegłego roku. Posłanka sama poluje. Podkreślała, że uchwalone w Polsce prawo jest "najbardziej restrykcyjne w Europie".- Ingerencja państwa tak daleko w wychowanie dzieci i wpływu na nie, jest z cała pewnością niezgodne z Konstytucją. Złożyliśmy w tej sprawie stosowny wniosek. Myślę, że w ogóle warto się zastanowić nad tym, w którą stronę idziemy jako społeczeństwo. Bo jeżeli podajemy, że mięso pochodzi ze sklepu czy McDonalda, to nie tędy droga. Śmierć jest częścią życia i z szacunku do mięsa powinniśmy również edukować młodych ludzi - mówi Pasławska.Wniosek zaskarżający nowelizację prawa łowieckiego wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego w maju ubiegłego roku.