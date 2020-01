Szczecin po raz kolejny zagra z WOŚP

Stolica Pomorza Zachodniego, jak co roku, przyłącza się do 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W mieście działa kilkanaście sztabów. Od rana na ulicach Szczecina będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami. Będzie ich ok. 1,5 tysiąca - mówi Sylwester Perowicz z jednego ze sztabów.- To czas, kiedy rozpalamy nasze serca. Gramy tak naprawdę od samego poranka. O godzinie 7 rano wydajemy pierwsze puszki i zapraszamy wolontariuszy do tego, aby ruszyli w miasto - mówi Perowicz.Miejski finał odbędzie się na Łasztowni. Będą koncerty, licytacje, bieg "Policz się w cukrzycą" oraz tradycyjne światełko do nieba. Od godziny 14 atrakcje czekać na mieszkańców będą także w Teatrze Lalek Pleciuga - dodaje Perowicz.- Będą występy muzyczne, taneczne, nie zabraknie tez licytacji, które są nieodzownym elementem całego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wylicytowania są ciekawe gadżety, od kubeczków, koszulek, po np. kalendarz z podpisami zawodników Dumy Pomorza - mówi Perowicz.W tym roku orkiestra zbiera pieniądze na na zakup urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.