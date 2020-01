W Kawiarence o nowym szefie PO: "Bardzo silny mandat", "może opozycja zacznie być merytoryczna"

Borys Budka w sobotę został nowym szefem Platformy Obywatelskiej. Wybory komentowali goście niedzielnej "Kawiarenki politycznej".

Z nowym szefem partii nadzieje wiąże Przemysław Słowik z Nowoczesnej. - To bardzo silny mandat. Prawie 80 procent poparcia wewnątrz Platformy i to nowy lider, który mam nadzieję, że wprowadzi Platformę naprawdę w zupełnie nowe standardy - powiedział Słowik.Artur Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości liczy, że może wreszcie opozycja zacznie być merytoryczna. - Myślę, że te dotychczasowe działania, które widzieliśmy, ta totalna opozycja i wewnętrzne spory, w których jedni politycy PO prześcigali się z drugimi na to, jak atakować i jak nie prowadzić merytorycznej dyskusji, mam nadzieję, że to się uspokoi - stwierdził Szałabawka.- Niespodzianki nie było, to powinna być dobra zmiana - mówiła Katarzyna Kotula z Wiosny. - Tutaj nie było wątpliwości, że Borys Budka będzie nowym przewodnikiem Platformy na trudne czasy. Uważam, że to bardzo silny mandat i trzeba się zastanowić faktycznie, jak to powinno wyglądać.Kontrkandydatami Borysa Budki byli: Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski. Poprzednim szefem PO był Grzegorz Schetyna.