RSnW: Mierzeja Wiślana. Jaka przyszłość przekopu?

Komisja Europejska ma wątpliwości co do specustawy związanej z przekopem Mierzei Wiślanej. Zdaniem przedstawicieli Wspólnoty - nie daje polskim sądom możliwości sprawdzenia, czy projekt inwestycyjny jest zgodny z prawem.

Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" byli zdziwieni taką postawą KE.Jak mówił wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Grzegorz Witkowski współpraca na Pomorzu idzie zgodnie z planem.- Inwestor zaakceptował harmonogram budowy przedstawiony przez generalnego wykonawcę. 4 października podpisaliśmy umowę - przypomniał Grzegorz Witkowski.Prawnik Michał Lizak był zdziwiony, że Komisja Europejska interweniuje dopiero teraz.- Te przepisy ustawy, nad którymi ewentualnie TSUE by procedował, to przepisy z 2017 roku, są znane od dwóch lat - podkreślił Michał Lizak.Kanał ma mieć ponad 1 kilometr długości i 5 metrów głębokości. Dzięki niemu do portu w Elblągu będą mogły przybić jednostki o zanurzeniu do 4 metrów i o maksymalnej długości 100 metrów.