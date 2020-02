"Podwyżka opłat za ścieki to tylko ściąganie pieniędzy"

Podwyżka opłat za wywóz ścieków w Szczecinie, to zwyczajne ściąganie pieniędzy z mieszkańców przez prezydenta Piotra Krzystka - powiedział w "Kawiarence Politycznej" radny Witold Dąbrowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szczecinie, podjęto uchwałę pozwalającą firmom zajmującym się wywozem odpadów płynnych na podniesienie opłat z z 30 do 50 złotych za metr sześcienny.Takie podniesienie cen - jak wyjaśnia radny Dąbrowski - było nieuzasadnione. - Jaka jest stawka za utylizację ścieków? Około 6 zł, to co idzie rurociągiem, do tego dodajmy jakiś transport i ile nam wyjdzie, 30 zł? A inflacja za ten czas? Nawet niech by była dziesięcioprocentowa, to mamy 3 zł na górkę, a nie 100 % podwyżki - komentuje Dąbrowski.Agata Grenda, radna z prezydenckiego klubu Bezpartyjni powiedziała w "Kawiarence politycznej", że bardzo się cieszy, że stawka za wywóz ścieków, została podniesiona do 50 złotych, bo w projekcie uchwały miała zostać podniesiona do 70 złotych.- Każdy z nas, gospodarując budżetem domowym jest osobą bardzo rozsądną, jeżeli ktoś zaproponuje 50 zł, a będzie miał możliwość wywiezienia nieczystości za 25 zł, to wybierze oczywiście opcję 25 zł i to jest dla mnie bardzo logiczne - mówi Grenda.Uchwała zezwalająca na zwiększenie opłat za ścieki, została przyjęta głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Piotra Krzystka. Taką zmianę tłumaczono trudną sytuacją firm zajmujących się wywozem tego typu nieczystości.