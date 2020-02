Zastępca prezydenta: inwestycje są lepiej realizowane, niż jeszcze kilka lat temu

Michał Przepiera. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pieniądze weryfikują każde plany, a prezydent i jego ludzie mają plan rozwoju Szczecina - zapewniał w "Rozmowie pod krawatem" odpowiedzialny za inwestycje zastępca prezydenta Michał Przepiera.

Strategia sięga roku 2025 - przekonywał Przepiera. Gdy zwróciliśmy uwagę, że wiele inwestycji miało opóźnienia, bądź wymagało niemal natychmiast remontu - czego symbolem jest linia tramwajowa na ulicy Energetyków, zastępca prezydenta odpowiadał, że faktycznie jest ona problemem.



- Ta inwestycja była jakiś czas temu zrealizowana. Zaryzykuje tezę, oczywiście jestem w tej mierze bardzo subiektywny, że dziś inwestycje są lepiej realizowane, niż jeszcze kilka lat temu. I różne okoliczności na to wpłynęły - mówił Przepiera.



- Przebudowa torowisk od pętli Niebuszewo i dworca kolejowego, który za moment stanie się realnie też dworcem, do placu Żołnierza oraz druga kwestia modernizacja i przebudowa ulicy Kolumba - wyliczał prowadzący rozmowę Przemysław Szymańczyk.



- Utrudnienia i uciążliwości na pewno będą. Nie da się tego inaczej przeprowadzić - mówił Przepiera.



"Piętą achillesową" jest nagromadzenie inwestycji - przyznał też Przepiera. Ale jak tłumaczył, wynika to z harmonogramów wykorzystania dofinansowania z Unii Europejskiej.