Walka z kryzysem migracyjnym. Tureckie posiłki na granicy z Grecją

Turcja wysyła dodatkowych tysiąc policjantów na granicę z Grecją. Funkcjonariusze mają dopilnować, aby migranci, którzy szturmują granicę Grecji, nie mogli wrócić do Turcji.

Tydzień temu Turcja przywiozła w rejon graniczny niemal 10 tysięcy uchodźców, by umożliwić im dostanie się na teren Europy. Doprowadziło to do nowego kryzysu migracyjnego.



W strefie niczyjej między Grecją a Turcją jest teraz około 10 tysięcy migrantów przywiezionych przez Turków. Niewielu z nich udało się sforsować granicę i dostać się do Europy. Tureckie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że wysyła na miejsce tysiąc dodatkowych policjantów, by migranci nie mogli już zawrócić do Turcji.



Część uchodźców chciałaby wydostać się z terenu granicznego za wszelką cenę. - Chcę wrócić do Syrii. Nie chcemy już ani Europy, ani Turcji, chcemy wrócić do domu. Nie chcemy już być więcej poniżani - mówi Syryjka Fatma. Wśród 10 tysięcy migrantów są też Afgańczycy, Pakistańczycy i mieszkańcy krajów Afryki.



Turecki Czerwony Półksiężyc dostarczył w czwartek żywność, wodę oraz środki medyczne dla migrantów, którzy są w potrzasku. Szef Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Francesco Rocca, który także przyleciał na miejsce, zaapelował o godne traktowanie uchodźców. - To smutne, że znów widzimy, iż ludzie są narzędziem politycznym. To jest nie do zaakceptowania - dodał Francesco Rocca.



Greckie władze twierdzą, że od niedzieli udaremniły już nielegalny wjazd 34 tysięcy osób, a zatrzymały 244 osoby.



Unia Europejska potępiła działania Turcji i obiecała wsparcie dla Grecji. Dodatkowych funkcjonariuszy wysłała na miejsce Europejska Agencja Ochrony Granic. Turcja z kolei twierdzi, że otworzyła migrantom granicę, bo nie radzi sobie z napływem nowych uchodźców z Syrii i nie podając dowodów, oskarżyła Brukselę o łamanie wcześniejszych porozumień migracyjnych.



Wszystko to dzieje się w czasie, gdy prezydenci Rosji i Turcji rozmawiają w Moskwie o uspokojeniu sytuacji w syryjskiej prowincji Idlib. To właśnie toczone tam ciężkie walki stoją u początku obecnego kryzysu na granicy Turcji i Grecji.