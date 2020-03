Politolog: To, co robi prezydent, jest naturalne i związane z wykonywaniem jego funkcji

Kampania wyborcza musi się dostosować do tej wyjątkowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy - mówił w "Rozmowach pod krawatem" prof. Maciej Drzonek.

Politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego zwrócił uwagę, że w związku z pojawieniem się epidemii zmieniły się reguły kampanii. Jak dodawał, będą się pojawiały kolejne opozycyjne zarzuty wobec prezydenta Dudy, że występuje w mediach częściej niż inni kandydaci.- Możemy odwrócić sytuację. Prezydent, w trosce o swoje zdrowie i swojej rodziny, mógłby zamknąć się w pałacu i wyrzucać tylko jakieś tłity wspierające wszystkich nas wokoło. Podlegałby wielkiej krytyce. To, co robi prezydent jest naturalne i związane z wykonywaniem jego funkcji - powiedział prof. Drzonek.Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy powiedział w środę, że nie ma na razie przesłanek do przełożenia wyborów prezydenckich. Choć chciała tego część polityków opozycji w związku z pandemią koronawirusa.Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, ewentualna druga tura dwa tygodnie później.