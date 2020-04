Rozmowy o zmianie konstytucji: Do kompromisu daleko

Do kompromisu daleko, ale w czasach kryzysu politycy koalicji rządzącej i opozycji powinni rozmawiać. Porozumienie podtrzymuje propozycję zmiany konstytucji i jednej, siedmioletniej kadencji prezydenta - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Michał Wypij.

Polityk Porozumienia uczestniczył w spotkaniu Jarosława Gowina i szefa PO Borysa Budki. Zapewniał, że jego ugrupowanie, mając już poparcie PiS, wciąż szuka brakujących głosów dla idei przełożenia wyborów o dwa lata, do czego potrzebna jest zmiana ustawy zasadniczej.- To, co nas łączyło, to przede wszystkim refleksja na temat majowych wyborów. Być może motywacja jest inna. Nasza motywacja jest zdrowotna. Gdzieś tam odnieśliśmy wrażenie, że być może dla nich najważniejszą motywacją jest znalezienie lepszego kandydata. Ta propozycja, którą przedstawiła Platforma, była oparta na ciągłym przedłużaniu stanu klęski żywiołowej, co jest zbędne, niepotrzebne, a przede wszystkim nie stabilizuje sytuacji. Do samego kompromisu jeszcze daleko, co nie zmienia faktu, że w tak historycznym momencie, w którym znalazła się Polska, niczym niezwykłym nie powinno być, że politycy koalicji i opozycji rozmawiają - powiedział Michał Wypij.Poseł Wypij mówił, że Porozumienie liczy też na realizację przedstawionego przez nich planu walki z wirusem - jako uzupełnienie i pogłębienie propozycji rządowych. To między innymi testy na koronawirusa na szeroką skalę.