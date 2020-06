Brak maseczki: "posypią się mandaty karne" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Plakaty, przypomnienia i ostrzeżenia są rozwieszone we wszystkich tramwajach i autobusach. Pomimo tego w szczecińskiej komunikacji miejskiej nie brakuje zapominalskich, którzy nie zabierają ze sobą maseczek.

W związku z tym Straż Miejska rozpoczęła kontrole.- To bardzo dobry pomysł. - Strzeżemy się przed wirusem. - To nie jest wygodne, ale jeśli jest konieczne, to trzeba z tego korzystać. - Na pewno zmniejsza to zakażenia - odpowiadali reporterowi Radia Szczecin pasażerowie.- To drugi tydzień naszej akcji; do piątku tego tygodnia będą pouczenia i zwracanie uwagi, ale od nadchodzącego poniedziałku zaczynamy intensywnie przystępować do działania i mogą się posypać mandaty karne - zapowiada Marek Sateja, zastępca komendanta ds. interwencyjno-prewencyjnych.Mandat za brak maseczki może wynieść 500 złotych.