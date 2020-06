Meklemburgia-Pomorze Przednie wciąż z obostrzeniami wobec turystów

Indywidualni polscy turyści nadal nie mogą wjeżdżać na teren Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Polscy zostali zupełnie pominięci, jestem tym rozczarowana - tak Katarzyna Werth, radna Löcknitz komentuje decyzję niemieckich władz.

Zapadła ona na spotkaniu ministrów w Schwerinie. Od 10 lipca możliwe będą wjazdy zorganizowanych wycieczek autobusowych, ale z innych niemieckich landów. Z Polski - nie.Zabroniony jest np. przyjazd na zakupy lub wycieczka rowerowa.O zmianę przepisów apelowała m. in. Katarzyna Werth i marszałek województwa zachodniopomorskiego. Bez efektów.- Uważam, że współpraca polsko-niemiecka jest zagrożona przez te spowolnione kroki. Wyszło niezręcznie, tego tak nie zostawię - zapowiedziała Katarzyna Werth.Nie wiadomo jak długo będą obowiązywać te przepisy. Zdaniem Katarzyny Werth zmian możemy się spodziewać na przełomie lipca i sierpnia.- Wydaje mi się, że większość osób z innych bundeslandów odwiedzi polski Bałtyk, a nie niemieckie Ostsee, podejrzewam, że tak to wyjdzie - dodaje Katarzyna Werth.Land utrzymuje zakaz jednodniowych wjazdów. Za nieuprawniony wjazd można zapłacić od 150 do 2000 euro.Zakaz obowiązuje z powodu epidemii koronawirusa.