Trzaskowski: Nie będę stopował wszystkich ustaw

Kandydat na Prezydenta RP i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wizytą w regionie. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej odwiedził Szczecinek, gdzie spotkał się z mieszkańcami.

Podczas konferencji prasowej Trzaskowski podkreślał, że jeżeli wygra w II turze wyborów prezydenckich, to będzie współpracował z rządem Prawa i Sprawiedliwości.



- Nie będę stopował wszystkich ustaw - mówił w Szczecinku Trzaskowski. - Jeżeli będą podejmowali decyzje dotyczące ratowania miejsc pracy, wzmacniania bezpieczeństwa. Jeżeli będą rozmawiali o dniu jutrzejszym, a nie opowiadali przez cały czas, co było 13 lat temu, to jestem absolutnie gotów do współpracy. Klasycznym przykładem jest pozyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej, gdzie jestem gotów do współpracy. Ba, pomogę rządowi w tych negocjacjach.



- Jeśli wygram wybory, to będę budować silną prezydenturę - mówił w Szczecinku Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy podczas spotkania z mieszkańcami mówił, że chce być ponadpartyjnym prezydentem. - Chciałem powiedzieć jasno, że właśnie taka prezydentura jest nam potrzebna. W pełni niezależna, silna, będąca twardą prezydencją wtedy, kiedy ktoś próbuje szkodzić obywatelom, ale również proponującą rozwiązania, pobudzającą rząd do działania. Dziś potrzebna jest właśnie taka prezydentura Rzeczpospolitej. Otwarta, tolerancyjna, zakorzeniona w społeczeństwie obywatelskim, odważna i niezależna.



Przed godziną 13 Rafał Trzaskowski odwiedzi również Wałcz. Podczas wizyty na Pomorzu Zachodnim kandydat Koalicji Obywatelskiej przedstawia również swój program wyborczy. To między innymi dotacje dla rodzin, które dbają o czystość powietrza, darmowe przedszkola i żłobki oraz pozostawienie programu "Rodzina 500 Plus".



Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca.