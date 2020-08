RSnW: Polski Bon Turystyczny wsparciem rodzin i gospodarki

Co minutę aktywowany jest jeden Bon Turystyczny. Aby go uzyskać trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Może to zrobić rodzic, który pobiera świadczenie Rodzina 500+.

Do tej pory zarejestrowało się ponad 10 tysięcy podmiotów turystycznych, u których można skorzystać z bonu. Procedura płatności bonem jest prosta i trwa kilka minut.- Dzisiaj zarejestrowaliśmy dwie pierwsze transakcje; muszę jeszcze raz powiedzieć, że wygląda to prosto, solidnie i bardzo fajnie - mówił w programie "Radio Szczeci na Wieczór" Roman Kucierski, dyrektor Hotelu Hamilton w Świnoujściu.Bon Turystyczny to nie tylko wsparcie dla branży turystycznej ale także dla rodziny - mówiła Judyta Kruk ze Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus", mama szóstki dzieci.- Transfer finansowy, który przechodzi przez rodziców trafia do gospodarki. W tym sensie mam poczucie zauważenia i docenienia wysiłku, który rodzice na co dzień wkładają decydując się na posiadanie dużej rodziny - zaznaczyła.Bon Turystyczny jest ważny do końca marca 2022 roku. Na Bon Turystyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 3,5 miliarda złotych.