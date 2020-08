Goście RSnW: nie można sobie pozwolić na całkowicie normalne wakacje

Co godzinę ponad 30 tysięcy złotych z Bonu Turystycznego zasila firmy z branży turystycznej w Polsce. To bilans pierwszych pięciu dni, od kiedy działa rządowe wsparcie związane z koronakryzysem.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 3,5 miliarda złotych na realizacje Bonu Turystycznego. Warto pamiętać jednak o tym, że świadczenie jest tylko uzupełnieniem całej Tarczy Antykryzysowej wprowadzonej przez rząd - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" ekonomista Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Jarosław Korpysa.- Pamiętajmy również o tarczy finansowej. Tam też są środki nie tylko dla branży turystycznej, ale dla wielu innych przedsiębiorstw. Dzisiaj można powiedzieć, że już ponad 120 miliardów złotych wpłynęło do gospodarki i część oczywiście również do sektora turystycznego - mówił Korpysa.Na całkowicie normalne wakacje w tym roku jednak nie można sobie pozwolić. Trzeba być ostrożnym podwójnie - mówił doradca Głównego Inspektora Sanitarnego, wirusolog prof. Włodzimierz Gut.- Problem się zaczyna wtedy, kiedy znajdziemy się znienacka w tłumie. Czy to będzie kolejka po lody, dyskoteka, czy inne miejsce i nie będziemy przestrzegać dwóch podstawowych zasad. Dystansu, a jak nie ma dystansu, to ochrony fizycznej. Maseczka czy gogle, każda bariera fizyczna zmniejsza szanse zakażenia - mówił Gut.Aby aktywować Bon Turystyczny trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Może to zrobić rodzic, który pobiera świadczenie Rodzina 500 Plus. Bon Turystyczny jest ważny do końca marca 2022 roku.