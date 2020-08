Dyrektor pogotowia: "pewnie będziemy zmuszeni do wzięcia kredytu"

Oskarża o "rozpowszechnianie fałszywych informacji" w sprawie budowy stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Dyrektor Roman Pałka, w obecności rzeczniczki marszałka województwa, odczytał oświadczenie w którym apelował o "zostawienie ich w spokoju" przez polityków.

Chodzi o kwestię wzięcia przez pogotowie kredytu na siedzibę przy ulicy Twardowskiego - tu protestują związkowcy i sejmikowa opozycja z PiS.Pałka twierdzi, że "fałszem" jest informacja, jakoby marszałek województwa - także szef szczecińskiej PO - miał w połowie finansować budowę: - Czyli, że to są moje oczekiwania, czy załogi. Tymczasem montaż finansowy Twardowskiego był znany - mówi PałkaSiedziba przy ul. Twardowskiego ma kosztować 56 milionów złotych. Połowę daje rząd, 11 mln zł marszałek, a na resztę, 15 milionów - pogotowie weźmie kredyt.- Wszystko wskazuje na to, że tak pewnie będziemy zmuszeni do wzięcia kredytu... Zmuszeni - poprawił się Pałka - w innym sensie, bo jakby nikt nas do tego nie zmusza, poza zapewnieniem płynności finansowej - mówi Pałka.Według Pałki, część kredytu - 8 milionów - uda się spłacić sprzedając budynek pogotowia w alei Wojska Polskiego. Obecnie dyrektor płaci dodatkowo za wynajem pomieszczeń biurowych - 330 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli do 2022 roku wybuduje siedzibę przy ulicy Twardowskiego, wspomniany wynajem wyniesie prawie milion złotych.Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego podkreślał również, że ma doświadczenie, bo w regionie niejedną stację wybudował. Dopytywany przyznał, że w przypadku siedziby przy ul. Twardowskiego w Szczecinie, to będzie pierwsza sytuacja w której jest zmuszony wziąć kredyt.