Młodzi Demokraci chcą powrotu do szkół, ale stawiają warunki [ZDJĘCIA]

Powrót do szkoły jest konieczny, ale musi odbyć się w sposób przemyślany - uważają szczecińscy Młodzi Demokraci.

Przed siedzibą Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty postulowali we wtorek o ponowne przygotowanie planu nauki podczas pandemii koronawirusa. Radosław Dawidowski powiedział, że należy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo każdemu uczniowi.



- Należy powrócić do szkół jak najszybciej i do tradycyjnego nauczania. Czujemy ogromną chęć do nauki, ponieważ wiemy jakie to jest dla nas ważne. Jednak nie możemy tego robić w sposób taki, aby jakikolwiek uczeń czuł się zagrożony - dodaje Dawidowski.



A jak to zrobić? Młodzieżowa sekcja Platformy Obywatelskiej przygotowała plan. - Po pierwsze chcielibyśmy zaproponować, aby lekcje odbywały się hybrydowo. Chcielibyśmy, aby każda klasa miała przydzieloną salę na cały dzień lekcyjny. Chcielibyśmy, aby w szkołach, na korytarzach był obowiązek noszenie miasteczek. Chcielibyśmy, aby na wejściu do szkoły zawsze była obowiązkowa dezynfekcja - tłumaczy Dawidowski.



Początek roku szkolnego już za tydzień - 1 września. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski powiedział, że kwestia maseczek jest zależna od kilku czynników - przede wszystkim rozmiaru szkoły i tego, czy placówka znajduje się w powiecie czerwonym lub żółtym.



W Polsce do szkół pójdzie około 4 i pół miliona uczniów.