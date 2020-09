Projekt ustawy o ochronie zwierząt. Eksperci "RSnW" komentują

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Hodowcy kontra aktywiści - podzielone głosy ekspertów "Radia Szczecin na Wieczór" w sprawie „Piątki dla zwierząt”.

To niefortunny kierunek zmian oparty na fałszywych, zmanipulowanych informacjach przekazywanych przez media i aktywistów - powiedział Daniel Żurek, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. - Każda hodowla zwierzęca, niezależnie czy hodujemy trzodę chlewną, bydło czy drób, jakiś promil zwierząt posiada problem ze zdrowiem. Odseparowywane są do tzw. wiaty szpitala. Jeżeli aktywista nagra wyłącznie szpital, a później pokazuje, że tak wygląda cała hodowla, jawna manipulacja.



To krok w dobrym kierunku, o którym aktywiści mówią od lat - o tym, by wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na futra - tak z kolei komentował Łukasz Musiał z fundacji Viva! i organizacji BASTA. - Na każdej fermie można znaleźć dużo nieprawidłowości i same warunki pokazują jak jest. My tutaj z województwa zachodniopomorskiego opublikowaliśmy przynajmniej kilka sporych śledztw pokazujących przemoc wobec zwierząt. Przycinanie zębów norkom kombinerkami, rzucanie o kraty, kopanie, były sprawy sądowe.



Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt w Polsce przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania w cyrkach, trzymania na łańcuchu, ograniczenie uboju rytualnego. Projekt nowelizacji ustawy ma trafić jeszcze w tym tygodniu do Sejmu.