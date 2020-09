Kto kogo dyskryminuje? Spór o "Atlas Nienawiści" w "RSnW"

Kto kogo dyskryminuje w kontekście "Atlasu Nienawiści"? Nad tym zastanawiali się goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Dzieło aktywistów LGBT uderza w samorządy i parafie katolickie promujące tradycyjne wartości rodzinne, czy też odwrotnie: aktywiści LGBT i mniejszości seksualne są dyskryminowani przez samorządy.Dokumenty uchwalone przez samorządy opisywane są tak, że pozornie nie chodzi w nich o dyskryminację mniejszości a ochronę rodzin. Moim zadnim jest jednak inaczej - powiedziała Monika "Pacyfka" Tichy ze Stowarzyszenia Lambda w Szczecinie, współorganizatorka marszów wolności. - Jest to przemoc symboliczna skierowana w stronę określonej grupy demograficznej, czyli obywateli, którzy posiadają pewne cechy i zachęca ona nie tylko do dyskryminacji w życiu publicznym, ale także do agresji - powiedziała Tichy.Żadne władze publiczne nie powiesiły tabliczek "strefa wolna od LGBT+" - powiedziała Marta Kowalczyk, analityk Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. - Warto zauważyć, że na tej mapie stworzonej przez "Atlas Nienawiści" jest bardzo wiele gmin, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin. To również jest wskazane jako dokument pełen nienawiści. Natomiast należy zauważyć, że Samorządowa Karta Praw Rodzin odwołuje się przede wszystkim do ochrony i wsparcia rodziny. Podkreśla wartości konstytucyjne. To znaczy wprost odwołuje się do definicji małżeństwa np. przedstawionej w konstytucji."Atlas Nienawiści" to interaktywna mapa z zaznaczonymi samorządami ogłaszającymi się "strefami wolnymi od LGBT". Jego twórcy zostali nominowani do Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli, którą przyznaje Parlament Europejski.