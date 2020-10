Ulicami Szczecina przeszedł kolejny Męski Różaniec. Pierwszy odbył się w sierpniu ubiegłego roku. W sobotę jednak to nie było jedyne miasto na Pomorzu Zachodnim, gdzie modlili się mężczyźni.

Szczecińskie wydarzenie okazało się jednym z najliczniejszych w kraju. Średnio brało w nim udział około 300 osób. Dziś tak jak zawsze w pierwszą sobotę miesiąca wierni zebrali się w kościele św. Jana Chrzciciela.W ciągu roku Męski Różaniec zorganizowali też wierni z Dębna, a teraz modlitwa dotarła do Goleniowa.- Początek miał miejsce o 7 rano w kościele św. Katarzyny - mówi ks. Rafał Sorkowicz z Goleniowa. - Idea jest taka, że chłopy się powoli budzą w Kościele, który się nam czasami kojarzy z kobietami. Duchowość ojców i mężów jest bardzo potrzebna, żeby oni poczuli się odpowiedzialni w Kościele, żeby pomodlili się jako mężczyźni. Wzięli to na siebie i powalczyli duchowo o zbawienie swoich najbliższych i rodzin.W Goleniowie uczestnicy Męskiego Różańca przeszli ulicami miasta z parafii św. Katarzyny do parafii św. Jerzego. Natomiast w Szczecinie tak jak zawsze z parafii św. Jana Chrzciciela na Jasne Błonia.