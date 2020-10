Kościół na Pogodnie zbezczeszczony [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Soli LGBT", czyli z łaciny "Tylko LGBT" - między innymi taki napis pojawił się na Kościele Świętego Krzyża na szczecińskim Pogodnie.

Do tego zniszczona została też elewacja świątyni, zamalowano ją w tęczowych kolorach.



- To wyraz tolerancji? - retorycznie pyta proboszcz parafii ks. Piotr Kordula. - Bardzo mnie to zabolało, że ktoś w taki sposób prowadzi dialog z Kościołem. Boi się otwarcie porozmawiać, więc chwyta się takich argumentów. To jest smutne i bardzo bolesne. Jesteśmy zbulwersowani, będziemy się za tych ludzi modlić. Apeluję do tych osób, które dokonały tego aktu wandalizmu, aby też zaczęły tolerować katolików. Ja myślę, że są inne sposoby prowadzenia dialogu na ten temat.



Sprawa została zgłoszona policji.



To pierwszy tego typu akt wandalizmu w kościele na szczecińskim Pogodnie.