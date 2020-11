Rozpoczyna się wielka inwestycja w Elektrowni Dolna Odra [ZDJĘCIA, WIDEO]

Rusza budowa dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. W czwartek inwestor przekazał plac budowy.

Nowe bloki gazowe powstaną obok obecnie istniejących. To jedna z największych inwestycji w naszym regionie od kilkudziesięciu lat - mówi dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra Sylwester Chruszcz.- Budujemy nowoczesną elektrownię gazowo-parową, będzie największą tego typu w tej części Europy. Najnowsze technologie, błękitne paliwo spełniające najmocniejsze normy środowiskowe. Za trzy lata będziemy mieć olbrzymią inwestycję za prawie 4 miliardy złotych - mówi Chruszcz.Pozwolenie na budowę dwóch bloków gazowych udało się uzyskać w rekordowym czasie, miesiąc przed terminem - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Na pewno udało się zrobić to, o co kilka lat temu żeśmy walczyli. Bo wtedy, kiedy zapadły te decyzje za czasów rządów Platformy Obywatelskiej o tak naprawdę wygaszaniu tego przedsiębiorstwa, o wygaszaniu kotłów, kiedy nie było żadnych perspektyw ratunku ani nowych inwestycji, bardzo żeśmy o to z załogą zabiegali, żeby jednak tak się nie stało. No i w rekordowym doprawdy czasie mamy taki dzisiaj przycisk start - mówi Dobrzyński.Dwa bloki gazowo parowe wybuduje konsorcjum firm General Electric i Polimeks Mostostal.