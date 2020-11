Chrzest Planety w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Planeta I ochrzczona. Przy nabrzeżu Wałów Chrobrego na statek wciągnięto polską banderę.

Matką chrzestną jednostki została Agata Lichszteld, żona dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Płyń po morzach, sław imię polskiego stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Planeta I - powiedziała matka chrzestna.Planeta ma 60 metrów długości i 13 szerokości. To statek wielozadaniowy, może między innymi być lodołamaczem - mówi Zenon Kozłowski z Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Ma oczywiście pozostałe funkcje, które służą do obsługi i wyznaczania torów wodnych. To jest zasadnicze zadanie tego statku. Oczywiście poza tym mamy funkcję ratowniczą, przeciwpożarową.Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk dodawał, że to kolejna inwestycja na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej. - Poprzez takie działania jak to, poprzez inwestycje drogowe, komunikacyjne, kolejowe zwiększamy potencjał polskich portów na Bałtyku - powiedział Adamczyk.Statek zbudowała stocznia Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku.