"To głęboka i ważna zmiana w ustawie antyprzemocowej"

Fot. pixabay.com / Tumisu (CC0 domena publiczna)

Przełomowa zmiana w ustawie antyprzemocowej - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" była minister pracy i polityki socjalnej Elżbieta Rafalska.

W życie weszły już przepisy, w myśl których policja bądź żandarmeria wojskowa może - na przykład w czasie interwencji - wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Przewidziano kary dla łamiących takie postanowienie, od grzywny do aresztu.



Rafalska zwracała też uwagę, że skrócono drogę postępowania sądowego w takich sprawach.



- Głęboka, przełomowa zmiana w ustawie antyprzemocowej. Postulowana przez liczne środowiska i Rzecznika Praw Obywatelskich od bardzo dawna. I nie wiedzieć czemu przez rządy lewicowe, które mają na sztandarach przemoc, obronę praw kobiet, po Platformę Obywatelską, nikt po prostu tego nie zrobił - mówiła Rafalska.



Jeżeli funkcjonariusz nałoży nakaz eksmisji albo zbliżania się, będzie on obowiązywał 14 dni. Osoba pokrzywdzona będzie mogła zwrócić się do sądu z wnioskiem o jego wydłużenie, decyzja wtedy zapada w trybie przyspieszonym.

