Nowa siedziba Wolińskiego Parku Narodowego prawie gotowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwają ostatnie prace w budynku na terenie dawnego ośrodka rządowego Grodno 1, między Wisełką a Międzyzdrojami.

Do końca roku tam przeniesie się siedziba Wolińskiego Parku Narodowego, która obecnie znajduje się w centrum Międzyzdrojów. Budynek znajduje się w lesie, tuż przy klifie, na terenie parku.



Zmianę zarządził Piotr Daniszewski, nowy dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Decyzja o przenosinach była jedną z pierwszych, jakie podjął.



- Tu się będzie mieściła dyrekcja, czyli wszystkie działy - administracyjne, organizacyjne, czy merytoryczne. To, co w tej chwili jest na ul. Niepodległości zostanie przeniesione tutaj. Na Niepodległości zostanie muzeum i część działu edukacji - tłumaczy Daniszewski.



Budynki w Grodnie stały niezagospodarowane od kilku lat. Aby móc przenieść siedzibę WPN trzeba było podłączyć media i urządzić budynek. Te prace ze względu na pandemię nieco się przedłużyły, bo pierwsze zapowiedzi o przenosinach mówiły o połowie listopada.



Piotr Daniszewski został powołany na dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego przez ministra środowiska Michała Wosia 9 września.