Szpital tymczasowy w Szczecinie. "Pierwszy pacjent - przed świętami" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia do szpitala tymczasowego w Szczecinie trafi pierwszy pacjent. Tak oceniają służby medyczne.

W Szczecinie powstały takie dwie placówki. - Chorzy będą transportowani w pierwszej kolejności do budynku M, szpitala na Pomorzanach. Dopiero później do Netto Areny -mówi Magda Wiśniewska, kierownik szpitali tymczasowych.- Jeśli utrzyma się taki trend, jak w tej chwili, to może się okazać, że w ciągu dwóch, trzech tygodni będziemy potrzebować Netto Areny - dodaje Wiśniewska.W szpitalu na Pomorzanach są 162 łóżka dla pacjentów covidowych, w tym 25 respiratorowych, z kolei Netto Arena pomieści 175 chorych.- Trwa doposażanie placówek - mówi Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski.- Część sprzętu już do Netto Areny przyjechała. Ten sprzęt jest przekazywany z Agencji Rezerw Materiałowych. Część sprzętu została zakupiona i zarówno tutaj w Netto Arenie, jak i do szpitala ten sprzęt trafia i jeszcze trafi - tłumaczy Subocz.- Udało się już także skompletować personel do szpitala tymczasowego na Pomorzanach - mówi Magda Wiśniewska, kierownik szpitali tymczasowych.- To są ludzie, którzy już w tej chwili są aktywni na rynku, tylko będą pracować dodatkowo, po swoich godzinach pracy przychodzą do nas na dyżur. My naszych wszystkich lekarzy po prostu skrzyknęliśmy, postaraliśmy się tak zrobić, aby mniejsza obsada na poszczególnych oddziałach pracowała na podstawowym składzie, a po parę osób z każdej kliniki i z każdego oddziałuj jest przesuwanych do szpitala tymczasowego - tłumaczy Wiśniewska.Przystosowanie Netto Areny na potrzeby szpitala kosztuje 13 mln złotych. Z kolei na szpital tymczasowy na Pomorzanach wydano 51 mln złotych.