Starają się ocalić zabytkowy pałac [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pierwszy etap ratowania zabytkowego pałacu we wsi Gądno pod Moryniem zakończony.

Przy ruinach stanęło specjalne rusztowanie, które podtrzymuje ściany - tłumaczy Magdalena Bieniek, współwłaścicielka pałacu. - Staramy się ocalić ten piękny pałac. Zakończył się pierwszy etap zabezpieczeń ścian zewnętrznych ruin pałacu. Zrobiliśmy drewniane dwurzędowe rusztowanie, które ma zabezpieczyć ściany. Docelowo takie rusztowanie powinno otoczyć cały pałac. Miałoby to stanowić klatkę zabezpieczającą ściany, bo niestety w każdej chwili pałac grozi zawalaniem.



Magdalena Bieniek stara się ocalić każdy fragment zabytku. Jeszcze przed świętami zdjęła formę z dekoracyjnej rozety, aby móc odtworzyć zdobienia. Jest też konkretny plan na przyszłość.



- Docelowo zamierzam zrobić placówkę rehabilitacyjną z bazą noclegową, jednak droga jest daleka i jak widzę, że jest wieloetapowa, pewnie będziemy rozkładać to na części. W pierwszym momencie chciałam zabezpieczyć ściany. W międzyczasie chciałam odbudować, nazywam to przybudówką, czyli część niską, która jest w dość dobrym stanie i piwnicę - powiedziała Bieniek.



Pałac w stylu klasycystycznym został zbudowany w 1840 roku. Odbudowę zabytku można wspomóc przekazując 1 procent podatku na rzecz Stowarzyszenie na rzecz odbudowy i rewaloryzacji Pałacu w Gądnie "FENIKS".