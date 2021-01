"Gdyby w Polsce działo się coś takiego, media mówiłyby o faszyzmie." Jach o wyborach w USA

"Gdyby w Polsce przeprowadzono wybory w taki sposób jak w USA, to grzmiałaby o tym prasa z całego świata" - tak wydarzenia w Stanach Zjednoczonych komentował poseł PiS. Michał Jach, w "Rozmowie pod Krawatem" oceniał, że elekcja, która doprowadziła do szturmu na Kapitol zwolenników Trumpa nie była transparentna.

Ustępujący prezydent USA stwierdził wprost, że wybory sfałszowano.- Nie ma wątpliwości, że to nie były transparentne wybory - komentował te słowa Jach. - Gdyby w Polsce działo się coś takiego, to media całego świata mówiłyby pewnie o faszyzmie i o załamaniu demokracji. Mówią natomiast, że to ,,demokratyczne kwestie", ale no cóż - pan prezydent Donald Trump też trochę zbyt mocno był przekonany o swoim sukcesie - oceniał Jach.Jach pytany o prezydenta Joe Bidena i jego podejście do Polski odpowiadał, że w jego ocenie ,,polityka strategiczna" USA nie jest prowadzona ,,od wyborów do wyborów".