Agresywny język na ulicach. Przykład idzie z góry?

Fot. Nowoczesna

Politycy dali przykład, wulgaryzacja życia publicznego to pokłosie także zachowań w Sejmie - przyznał w "Rozmowach pod Krawatem" poseł klubu Koalicja Polska-PSL Radosław Lubczyk.

Polityka spytaliśmy o sytuację ze Szczecina, kiedy aktywistka Strajku Kobiet obrzuciła wulgaryzmami działaczkę pro-life. Lubczyk zapewniał, że on sam takiego języka nie używa.



- Każdemu należy się szacunek, ale ja też pamiętam takie cytaty w stosunku do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego więc tu trzeba być też obiektywnym. Natomiast ja to potępiam - mówił Lubczyk. - Zły przykład, który wyszedł od polityków, ta wulgaryzacja naszego życia - wtrącił prowadzący, Piotr Cywiński. - Panie redaktorze, pełna zgoda - powinniśmy zacząć od siebie - przyznał parlamentarzysta.



Jednocześnie polityk Koalicji Polskiej podkreślał, że gdyby nie pandemia, wziąłby udział w Strajkach Kobiet.