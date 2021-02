Śledztwo w sprawie korupcji w szpitalu w Zdunowie. Ustalenia prokuratury

Tomasz Grodzki. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Śledczy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie ustalili okoliczności kolejnych przypadków korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo w czasie, kiedy dyrektorem placówki był prof. Tomasz Grodzki. Chodzi o dwie sytuacje przyjęcia łapówki przez obecnego marszałka Senatu, w zamian za pomoc w przeprowadzeniu operacji.

Jak mówi prokurator Marcin Lorenc, śledztwo w tej sprawie wszczęto pod koniec 2019 roku.



- W toku tego postępowania do tej pory przesłuchano ponad 180 świadków. Na podstawie ich zeznań wyodrębniono 14 zdarzeń, które można rozpatrywać pod kątem wypełnienia znamion przestępstw o charakterze korupcyjnym - mówi prokurator.



Dwa nowe wątki korupcyjne nie uległy przedawnieniu, a osoby, które brały w nich udział, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Jak dodaje prokurator Marcin Lorenc, tego typu zdarzeń jest więcej.



- W stosunku do pięciu z tych zdarzeń, ich karalność nie uległa jeszcze przedawnieniu. Śledztwo toczy się w sprawie. W jego toku nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów - mówi prokurator.



Prokuratura Krajowa przedłużyła śledztwo dotyczące korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo do czerwca 2021 roku.