Kontrowersyjna budowa na osiedlu Drzetowo-Grabowo. Miasto odpowiada

Budowa parkingu i ronda leży po stronie inwestora, a nie miasta - odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie po publikacji naszego materiału.

Chodzi o informacje o budowie przez prywatną spółkę Centrum Logistycznego na osiedlu Drzetowo-Grabowo. Inwestycja budzi kontrowersje, bo - zdaniem ekspertów, radnych oraz mieszkańców - związane są z nią korki.Jak informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, inwestor został zobowiązany do przebudowy skrzyżowania ulicy Druckiego-Lubeckiego z ulicą Blizińskiego. Pojawi się tam rondo i zabezpieczenie na swoim terenie parkingu dla obsługujących Centrum samochodów.- Przebudowa układu drogowego to będzie zadanie nowego inwestora. To inwestor powinien zrobić to rondo tak, żeby poprawić skomunikowanie i układ komunikacyjny. To inwestor będzie musiał zabezpieczyć te miejsca parkingowe. Oprócz tego, kwestią jest oczywiście wykonanie odpowiednich zjazdów - mówi Pieczyńska.Według ekspertów drogowych i części radnych inwestycje, którymi miasto zobowiązało inwestora nie rozwiążą jednak problemu, bo teren, gdzie budowane jest Centrum Logistyczne jest zbyt daleko podstawowego układu komunikacyjnego miasta i układu dróg krajowych.