Jach o propozycjach PO: Napisane na kolanie i niczego nie rozwiązują

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Propozycje Platformy Obywatelskiej dotyczące odbudowy gospodarki po kryzysie zostały napisane na kolanie i niczego nie rozwiązują - to opinia posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Jacha.

Zachodniopomorski parlamentarzysta odniósł się tym samym do sobotnich zapowiedzi zmian w gospodarce zaproponowanych przez Platformę Obywatelską.



- W moim przekonaniu, propozycja tego planu sprowadza się do krótkiego określenia: należy zrobić wszystko, żebyśmy byli młodzi, piękni, bogaci, zdrowi i jeszcze parę innych tego typu przymiotników. Natomiast ani jednego zdania, jak do tego dojść. Chyba, że takimi pomysłami, jak było, żeby siedem dni w tygodniu pracować, bo tak proponują handlowcom, albo zwiększyć podatki tak, jak robili kiedyś - powiedział Jach.



Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zaproponował w sobotę tymczasową obniżkę podatku VAT dla branż, które najbardziej ucierpiały w czasie pandemii, czy też podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 10 tysięcy złotych.