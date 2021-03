"Obietnice PO traktuję jak żart"

Poseł PiS o "Recepcie na kryzys" Platformy Obywatelskiej: - To chyba faktycznie jest recepta, czyli przepis na to, jak wywołać problemy w Polsce - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Leszek Dobrzyński z PiS.

Poseł oceniał, że zarówno nazwa jest niefortunna, jak i przedstawiający te propozycje politycy mają problem z wiarygodnością.Polityk PiS zwracał uwagę, że teraz PO chce "dać wszystko wszystkim" a gdy rządziła słyszeliśmy o pieniądzach, których "nie ma i nie będzie".- Zarówno obniżenie VAT do 5 procent jak i obietnice, że wszyscy, którzy ponieśli straty - o ile dobrze pamiętam tak to było sformułowane w trakcie covidowego lockdownu - to państwo wszystko im zwróci i nadpłaci. Będę te obietnice traktował w formie pewnego żartu - powiedział Dobrzyński.PO przedstawiła swoją "Receptę na kryzys" w ostatni weekend. "Priorytetem państwa powinien być człowiek" - mówił między innymi przewodniczący Borys Budka.