Grecy świętują, także w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Grecy obchodzą 25 marca swoje święto. To 200-lecie odzyskania niepodległości. W całej Polsce, również w Szczecinie, pojawią się w czwartek wystawy prezentujące historię przewrotu i wyzwolenia tego narodu spod jarzma tureckiego.

Publikacja przybliży najważniejsze wydarzenia i postaci 9-letniego powstania - tłumaczy Ekaterina Ewangelu, prezes Stowarzyszenia Greków Pomorza Zachodniego. - Odzyskanie niepodległości to rozpoczęcie historii nowożytnej Grecji i wolnego narodu. To święto znamienne, szczególnie w tym roku, kiedy przypada okrągła rocznica. Dla każdej Greczynki i każdego Greka to wyjątkowy rok.



Wystawa "Greckie Powstanie Narodowowyzwoleńcze" zostanie zaprezentowana o godzinie 12.00 na placu Solidarności w Szczecinie.