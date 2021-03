Spór wokół o SPP narasta. Goście RSnW: tu chodzi tylko o pieniądze

Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" krytykowali zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie.

Jedni za sam fakt jej powiększenia, inni z powodów z jakich podjęto taką decyzję.Nowa strefa obejmie 173 ulice, zamiast dotychczasowych - 116. Parkowanie będzie też droższe.- Jest tylko jeden powód, dla którego strefa została powiększona - mówił Grzegorz Gruca, autor kilkudziesięciu pozwów przeciwko Miastu Szczecin w sprawie oznakowania SPP. - Nie okłamujmy się, Miastu chodzi tylko o pieniądze, nie o rotację pojazdów.Negatywnie powiększenie strefy oceniał także Radosław Adamski, członek zarządu Rady Osiedla Śródmieście Północ. Znalazł jednak jasny punkt rozwiązania.- I tym wyjątkiem jest malutki kwadracik naszego miasta, mianowicie ulica Tuwima, część ulicy Herbowej i Janosika. Tam mieszkańcy, z którymi mam kontakt, od dawna domagali się powiększenia strefy, ponieważ byli permanentnie zastawiani na tych ulicach, przez osoby, które uciekały ze strefy - tłumaczył Adamski.Z kolei Piotr Czypicki ze Szczecińskiego Ruchu Miejskiego zwracał uwagę, że wprowadzając zmiany, Miasto tłumaczy, że chce zwiększyć rotację samochodów na miejscach parkingowych w centrum.- To jest raczej smutna konstatacja, ponieważ jeżeli to jest jedyną ideą i jedynym wyznacznikiem tego, w jakim kierunku idzie reforma strefy, to my nie osiągniemy niczego dobrego - przekonywał Czypicki.Urząd Miasta szacuje wpływy - z większej i droższej strefy - na około 50 milionów złotych, wcześniej to było około 16 milionów złotych.