Stalkował byłą dziewczynę, teraz grozi mu 8 lat za kratami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nękał swoją byłą dziewczynę, wydzwaniał do niej i nachodził ją w domu. Stalker ze Stargardu odpowie za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Wszystko to trwało łącznie kilka miesięcy. Mężczyzna wysyłał kobiecie obraźliwe smsy, wydzwaniał do niej i groził, że popełni samobójstwo, obserwował ją, przychodził pod jej mieszkanie, raz wtargnął nawet do środka. Kobieta próbowała się wówczas ukryć, ale w trakcie szamotaniny dźgnął ją w udo.



Podejrzany zniszczył też szybę w samochodzie matki kobiety. Mężczyznę zatrzymano, a na wniosek prokuratora, sąd umieścił go w areszcie tymczasowym.



35-latek nie przyznał się do winy. Był w przeszłości karany. Teraz grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Relacja Anny Łukaszek [Radio Szczecin]