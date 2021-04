Szczepienie w samochodzie lub w busie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pierwszy w naszym województwie punkt szczepień drive-thru gotowy w Łobzie.

- Punkt może dziennie szczepić 300 osób - mówi Ariel Szczotok, jego koordynator. Każdy przechodzi standardowe procedury, szczepienie trwa bardzo krótko. - Należy otworzyć drzwi. Pacjent będzie szczepiony bez wysiadania z samochodu. Możliwe jest wykonanie szczepienia w busie, kiedy przyjadą do nas osoby z okolicznych sołectw. Przygotowaliśmy większe namioty, które umożliwią wjazd dużego busa, żeby bezpiecznie i komfortowo zaszczepić pacjentów w busie - wyjaśnia Szczotok.



Punkt drive-thru to trzy namioty i zespół specjalistów. Ważne, by na szczepienie przybyć punktualnie.



- Przyjazd na określoną godzinę i apelujemy, żeby nie pojawiać się dużo wcześniej. Godzina podana w wiadomości SMS jest godziną, na którą powinniśmy stawić się na bramie punktu szczepień - tłumaczy Szczotok.



Punkt drive-thru znajduje się na parkingu przy Łobeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Rozpocznie pracę czwartego maja, będzie czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 18.