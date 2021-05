Bogucki: Konstytucję 3 Maja złamano z woli Rosji

Konstytucja 3 Maja była złamana, bo taka była wola Rosji - mówił, podczas debaty Radia Szczecin, wojewoda zachodniopomorski, mecenas Zbigniew Bogucki.

Jak dodał, w dziejach naszego kraju Konstytucja PRL-u, która była narzucona przez Rosję była zaprzeczeniem suwerennego państwa tworzonego przed wojną.- To powinna być dla nas nauka - ocenił wojewoda Zbigniew Bogucki. - W obu tych przypadkach mieliśmy do czynienia z łamaniem ustanowionego przez Polskę prawa, mówić krótko - przez siły z Kremla. To powinno nas bardzo dużo nauczyć, że po bardzo wielu latach, te same czynniki, oczywiście w innych okolicznościach, przy innym układzie osobowym zadziałały w bardzo podobny sposób. I za pierwszym, i za drugim razem straciliśmy naszą niepodległość.Z historii, jaką niesie ze sobą uchwalenie Konstytucji 3 Maja trzeba powiedzieć jeszcze o roli, jaką pełni ustawa zasadnicza - mówił ekspert prawa konstytucyjnego, poseł Platformy Obywatelskiej.- Władze i społeczeństwo muszą szanować Konstytucję, bo inaczej nie będzie to dokument państwotwórczy, gwarantujący wolność - dodał profesor Piotr Zientarski. - Bez odpowiedzialności, bez współdziałania władz, Konstytucja staje się tylko papierem - nic nieznaczącym.Dodajmy, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Ustawa znosiła m.in. liberum veto i wprowadzała monarchie dziedziczną. Zmiany miały uchronić Polskę od rozbioru. Ostatecznie jednak król Stanisław August Poniatowski poparł Konfederację Targowicką, która wiązała się z interwencją Rosji i trzecim, ostatnim rozbiorem Polski.