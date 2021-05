Apel do prezydenta o obronę fundacji Lux Veritatis

Fot. Solidarna Polska

Szczecińskie środowiska katolickie zwróciły się z apelem do Prezydenta Polski aby stanął w obronie fundacji Lux Veritatis. To fundacja, która wspiera Radio Maryja, Telewizję Trwam i "Nasz Dziennik".

Chodzi o działania Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, która domaga się udostępnienia od Lux Veritatis danych finansowych.



Ze względu na ochronę danych osobowych, nie wszystkie dokumenty mogą zostać upublicznione - mówiła Anna Hewusz z Biura Radia Maryja w Szczecinie.



- Przede wszystkim chcemy zaprotestować przeciwko temu co się dzieje w naszej ojczyźnie. Tak, że jakieś obce instytucje próbują zablokować nasze polskie media. Fundacja Lux Veritatis przekazała już wszystkie możliwe dane, które według polskiego prawa można przekazać. Jeżeli chodzi o informacje, które Watchdog Polska chce od fundacji, to nie wszystkie dane mogą być przekazane jakimś organizacjom - mówiła Hewusz.



Finansowana z zagranicy Sieć Obywatelska Watchdog Polska może zakłócić pracę mediów w Polsce - zwraca uwagę Dariusz Matecki z Solidarnej Polski. Dlatego apel do Prezydenta Rzeczypospolitej.



- Apelujemy o to, żeby wystąpił w obronie wolności mediów. Ponieważ to, co dzisiaj się dzieje, czyli atak Fundacji Watchdog na Fundację Lux Veritatis, może po prostu doprowadzić do paraliżu działania Radia Maryja, TV Trwam i "Naszego Dziennika". Oni wystąpili o to, żeby zabezpieczyć m.in. sprzęt tej fundacji, czyli w tym sprzęt dziennikarzy. To jest niedopuszczalna praktyka organizacji, która jest finansowana z zagranicy - mówił Matecki.



Apel poparło szczecińskie środowisko Radia Maryja, Fundacja monitorowania antypolonizmu i Solidarna Polska.