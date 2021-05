Dyrektorzy więzienia w Nowogardzie korumpowani szczoteczkami do zębów

Elektryczne szczoteczki do zębów - między innymi takie korzyści majątkowe przyjmowali dyrektorzy Zakładu Karnego w Nowogardzie. W zamian za to pomagali w udzielaniu przepustek osadzonym.

W aferze korupcyjnej w zachodniopomorskiej Służbie Więziennej, Prokuratura Krajowa w Szczecinie postawiła zarzuty już 6 osobom, zatrzymanym przez CBA.Z ustaleń śledczych wynika, że oprócz elektrycznych szczoteczek do zębów, dyrektor i dyrektorka więzienia w Nowogardzie mieli przyjmować także telewizory i luksusowy alkohol. Łącznie Prokuratura Krajowa postawiła im kilkanaście zarzutów korupcyjnych i przekroczenia uprawnień.Zarzuty w tej sprawie usłyszał także były gangster Jacek P. ps. "Ślepak", który przed laty został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Marka M. ps. "Oczko". „Ślepak” odbywał karę więzienia właśnie w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. Według prokuratury, to m.in. on miał wręczyć korzyść majątkową dyrekcji wiezienia w zamian za pomoc w załatwieniu przepustek osadzonym.Dyrektorka więzienia i jej zastępca, od ubiegłego tygodnia, sami znaleźli się za kratkami. Po przedstawieniu zarzutów - decyzją szczecińskiego sądu, trafili do aresztu.