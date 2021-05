Wieża Bismarcka w nowej odsłonie? Jest pomysł na szklany taras

Wieża Gocławska - dawniej Wieża Bismarcka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Właściciel wieży Bismarcka - na szczecińskim Gocławiu - chce zadaszyć i obudować taras szkłem.

Koncepcja podoba się internautom, ale na razie nie podoba się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków. Temat jeszcze jednak nie jest definitywnie rozstrzygnięty, bo to tylko wstępna koncepcja udostępniona w sieci. A właściciel wieży zapowiada też, że zanim złoży dokumenty w urzędzie będzie szukał porozumienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków.



- Koncepcja obudowy tarasu szkłem, która została upubliczniona w Internecie nie była konsultowana z Miejskim Konserwatorem Zabytków - mówi Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta w Szczecinie. - Na podstawie opublikowanych wizualizacji ciężko jest szczegółowo odnieść się do zaproponowanego rozwiązania, jednak można stwierdzić, że forma zadaszenia zniekształca historyczną bryłę i kompozycję architektoniczną zabytku.



Celem zmian jest uatrakcyjnienie obiektu - mówi właściciel wieży Bismarcka, Wojciech Kłodziński: - Jeżeli przyjdziemy w dniach, kiedy jest chłodno i deszcz pada, to po około 60 sekundach, mamy chęć zejścia na dół, natomiast w przypadku, gdyby udało się przeszklić cały taras górnej wieży moglibyśmy całosezonowo korzystać.



Dodajmy, że właściciel wieży Bismarcka zmienił się w ubiegłym roku. Niebawem ma rozpocząć pierwsze prace konserwatorskie, które mają na celu zabezpieczenie zabytku.