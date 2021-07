Mieszkańcy Świnoujścia nie chcą drapacza chmur

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Mieszkańcy osiedla Posejdon w Świnoujściu będą apelować do radnych, by ci nie poparli zmian w planach zagospodarowania tego obszaru. Ich największą obawą jest powstanie 11-piętrowego budynku na skraju ulicy Bałtyckiej.

40-metrowy budynek powstać ma na rogu ulicy Bałtyckiej i Wojska Polskiego.



- Będziemy postulować do rady miejskiej, takim listem otwartym bądź petycją, właśnie o niepoparcie tego planu zagospodarowania. My musimy teraz po prostu walczyć, by tego życia nam tu teraz nie pogorszono.



- Jest chęć taka, by na tym drogim terenie budować jak najwyżej, ale to zmieni całkowicie charakter osiedla. To jest osiedle spokojne, kameralne - mówią mieszkańcy okolicznych domów.



Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia zapewnia, że pojawienie się obiektu nie zaburzy życia mieszkańców, za to poprawi wizerunek miasta.



- Z tym są też związane jakieś korzyści, wizerunkowe, uporządkowania przestrzeni, stworzenia takiego witacza miejskiego, jak się wjeżdża od granicy - mówi Michalska.



Prace nad zmianami planu zagospodarowania tego obszaru wciąż trwają mieszkańcy swoje uwagi i propozycje mogą składać pisemnie do 5 sierpnia.