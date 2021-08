"Każdego roku, 1 sierpnia, mam znów 18 lat" - mówi uczestniczka Powstania Warszawskiego Janina Ostrowska-Kin.

W Szczecinie żyje już tylko kilka osób, które brały udział w tym największym zrywie niepodległościowym Armii Krajowej i polskiego podziemia."Janeczka", bo tak brzmi jej pseudonim powstańczy, w Szczecinie mieszka od 1946 roku.Podczas Powstania była sanitariuszką, batalionu "Bończa". Walczyła przez 63 dni.Jak mówi, nie bała się, bo mimo swoich 18 lat - była dzieckiem: - Dzisiaj 18-letnia dziewczyna już wiele wie, ma wykształcenie, wiedzę z Internetu. Ona już jest dorosła, natomiast my, mając 18 lat, byliśmy dziećmi - przekonuje Ostrowska-Kin.Nie bała się, nawet wtedy, gdy nosiła butelki z benzyną: - Nosiliśmy do takiego domu, który jeszcze do dzisiaj stoi. Chłopcy z balkonu pierwszego piętra rzucali je na czołg, który chciał ze szpitalnej wjechać na plac Napoleona. Myśmy bronili tego dojazdu - opowiada pani Janina.Najciężej wspomina pracę sanitariuszki, kiedy opiekowała się rannymi kolegami: - To był każdy brat. Jak mówił: "siostra", to ja zawsze miałam na uwadze tego mojego brata, który poszedł do niewoli. Byli dla mnie jak rodzina - wspomina Ostrowska-Kin.Przed wybuchem powstania, zaczęła pracę w lecznicy laryngologicznej. Kiedy wybiła godzina "W" - wszystkie medyczne miejsca w Warszawie, stały się powstańczymi punktami.Jak mówi pani Janina, największy był problem z lekarstwami i opatrunkami: - Nie było nic, starczyło nam leków tylko na pierwsze dwa tygodnie. Ci którzy mieli po 10 czy 12 lat chodzili po podwórkach i piwnicach. Szukali i prosili o poszewki czy ręczniki. To się wszystko darło i zamieniało na bandaże.Wytchnieniem od ciężkiej powstańczej niedoli, były msze święte, organizowane, w różnych, dziwnych miejscach: - Na podwórku, przy trzepaku, przy kapliczce. Zbieraliśmy się na podwórku, był ksiądz. Było ogólne rozgrzeszenie wszystkich, którzy brali udział w mszy i wszyscy mogli przystępować do komunii.Pani Janina do końca walczyła w Powstaniu, później trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie. W 1946 roku przyjechała do Szczecina, tu wyszła za mąż i mieszka do dziś.